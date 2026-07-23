Belinda niega conflicto con Kenia Os tras polémica por colaboración con Danna Paola

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Una serie de anuncios y ausencias de colaboraciones entre las tres estrellas del pop mexicano ha generado rumores de distanciamiento, tras la aparición de un video en el Mundial 2026 y declaraciones en Vogue México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 09:40 AM.