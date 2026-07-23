Belinda niega conflicto con Kenia Os tras polémica por colaboración con Danna Paola

Resumen de los hechos: En octubre de 2024, Belinda, Kenia Os y Danna Paola participaron en un podcast de Apple Music donde anunciaron una futura colaboración musical conjunta. En ese momento, Belinda y Kenia Os ya habían lanzado la canción “Jackpot”. Sin embargo, la colaboración prometida nunca se materializó y las artistas guardaron silencio.
En julio de 2026, Belinda y Danna Paola revelaron que habían grabado un nuevo tema y su video musical, lo que reavivó las sospechas de que Kenia Os había sido excluida. La polémica se intensificó cuando se viralizó un video del 30 de junio, durante el partido México‑Ecuador del Mundial 2026, en el que Belinda posaba en un palco mientras Kenia Os conversaba en otro extremo del estadio, sin interactuar entre ellas.
El mismo mes, Belinda concedió una entrevista a Vogue México y Latinoamérica donde habló de su próximo lanzamiento con Danna Paola. Sus comentarios fueron interpretados como una indirecta contra Kenia Os, lo que provocó críticas en redes sociales. Ante la controversia, Belinda emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier indirecta y aclarando que no existe conflicto alguno.
Hasta la fecha, ni Kenia Os ni Danna Paola han emitido declaraciones al respecto, mientras sus seguidores continúan especulando sobre un posible distanciamiento o problemas entre disqueras.
Reacción del público: Los fans dividieron su postura; algunos defendieron a Belinda argumentando que la ausencia de Kenia Os se debía a decisiones de negocio, mientras que otros acusaron a la cantante española‑mexicana de priorizar su carrera sobre la colaboración original.