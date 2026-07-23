El Bogueto participa en la Mañanera de Sheinbaum como embajador de México Canta

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El reguetonero mexicano Armando Toledo Rosas, alias El Bogueto, asistió como invitado especial a la Mañanera del 23 de julio, donde elogió el concurso México Canta, felicitó a los finalistas y ofreció una interpretación de “Mi Barrio”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 09:31 AM.