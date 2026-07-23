El Bogueto participa en la Mañanera de Sheinbaum como embajador de México Canta

El cantante de reguetón mexicano Armando Toledo Rosas, conocido artísticamente como El Bogueto, participó como invitado especial en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su intervención, el artista resaltó el objetivo del concurso nacional México Canta, del cual es embajador, y subrayó la importancia de impulsar iniciativas que favorezcan a la música y a los jóvenes.
El Bogueto felicitó a los participantes que alcanzaron la final del certamen, aplaudiendo el respaldo del gobierno federal a proyectos que “abren puertas” a nuevas generaciones. En su discurso, agradeció a la mandataria por apoyar el talento tanto en territorio nacional como entre la diáspora mexicana en Estados Unidos.
Concluida la parte institucional, el artista ofreció una interpretación especial de su tema “Mi Barrio”, generando una ovación del público presente. El cantante, nacido el 27 de diciembre de 1997 en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, se ha consolidado como una figura representativa del reguetón mexicano desde su irrupción en 2019 bajo el nombre B.O.G.
El apodo “El Bogueto”, surgido como una broma familiar en su infancia, se ha convertido en parte esencial de su identidad artística. Su trayectoria incluye éxitos virales en redes sociales y una creciente participación en proyectos sociales, como la campaña contra las adicciones vinculada a México Canta.
La presencia del cantante en la Mañanera subraya la estrategia del gobierno de Sheinbaum de integrar a figuras del entretenimiento en la difusión de políticas culturales y de juventud, reforzando la alianza entre el sector público y la industria musical.