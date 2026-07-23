Chiquis Rivera enfrenta críticas por taller de sanación “Alma de Luz” de 8 mil pesos

...

La cantante, hija de Jenni Rivera, lanzó el taller “Alma de Luz”, una experiencia de bienestar que incluye meditación y ejercicios de respiración, pero el precio de 444 dólares (aprox. 8 mil pesos) y la naturaleza espiritual del evento generaron una fuerte polémica en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 09:34 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 10:41 AM.