Chiquis Rivera enfrenta críticas por taller de sanación “Alma de Luz” de 8 mil pesos

Chiquis Rivera volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música. La artista presentó Alma de Luz, un taller itinerante de sanación que promete reconectar a los asistentes con su mente, cuerpo y espíritu mediante ejercicios de respiración, meditación y reflexión.
El costo de inscripción es de 444 USD, equivalentes a entre 7,700 y 8,000 pesos mexicanos según el tipo de cambio vigente. Este precio ha sido el principal detonante de la controversia, pues numerosos internautas lo consideran excesivo para una experiencia de desarrollo personal.
Otros internautas expresaron su inconformidad con el precio, argumentando que pagar 8 mil pesos por una sesión de sanación resulta desproporcionado, especialmente en un contexto donde la oferta de talleres similares suele ser más accesible.
El taller no se lleva a cabo en un centro espiritual permanente; forma parte de una gira itinerante que recorre distintas ciudades de Estados Unidos, utilizándose recintos de conciertos y espectáculos para combinar la experiencia de sanación con presentaciones musicales.
La polémica alrededor de Alma de Luz pone de relieve el debate sobre la comercialización de prácticas de bienestar y la responsabilidad de figuras públicas al ofrecer servicios que trascienden el entretenimiento.