Cynthia Klitbo confirma que competirá en La Casa de los Famosos con Hashimoto

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La actriz reveló que padece la enfermedad de Hashimoto, un trastorno tiroideo sin cura, pero su participación en el reality no se verá afectada. Sus seguidores expresaron apoyo mientras ella sigue bajo tratamiento y cuidados especiales dentro de la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 10:07 AM.