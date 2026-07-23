Cynthia Klitbo confirma que competirá en La Casa de los Famosos con Hashimoto

La Casa de los Famosos México 2026 confirmó que Cynthia Klitbo seguirá compitiendo a pesar de haber sido diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides y que, hasta la fecha, no tiene cura.
Durante una entrevista con TVNotas, la actriz explicó que el diagnóstico se confirmó después de una hospitalización de emergencia por hipertensión arterial. Desde entonces, sigue un tratamiento médico constante y una dieta controlada, medidas que deberá mantener dentro del programa.
El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes desean que la actriz pueda llevar una vida tranquila mientras continúa con sus cuidados. Klitbo manifestó su preocupación no tanto por su salud, sino por el impacto que su enfermedad podría tener en su hija, quien aún no está preparada para enfrentar una posible pérdida.
En cuanto a su permanencia en el reality, los productores aseguraron que la condición de salud de la participante no condiciona su permanencia en la casa. Sin embargo, se le han dispuesto adaptaciones para que pueda seguir su plan de alimentación y tratamiento sin interrupciones.
El programa, que anunció el 21 de julio la incorporación de dos nuevos concursantes, cuenta ya con 15 participantes confirmados. Las dinámicas y pruebas del reality se revelarán el día del estreno, manteniendo la expectación entre el público.
Mientras tanto, la comunidad de fans sigue de cerca la evolución de la salud de Cynthia Klitbo, esperando que el apoyo y los cuidados adecuados le permitan seguir compitiendo y demostrando su fortaleza dentro de La Casa de los Famosos.