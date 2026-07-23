Mueren músicos y docentes de Querétaro en accidente sobre la autopista México-Querétaro

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La comunidad artística de Querétaro llora la pérdida de Alejandro Villagómez Martínez, pianista y docente, y Laura Cecilia González Bautista, violinista y profesora, tras el choque mortal de su vehículo en la autopista México‑Querétaro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 03:58 PM.