Mueren músicos y docentes de Querétaro en accidente sobre la autopista México-Querétaro

La comunidad cultural de Querétaro se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia González Bautista, dos destacados músicos y docentes, en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista México‑Querétaro. La pareja viajaba hacia la Ciudad de México cuando su vehículo fue impactado por otro automóvil, perdió el control, se estrelló contra la barrera de contención y cayó desde un puente sobre la avenida Cimatario. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero ambos ya no presentaban signos vitales.
Alejandro Villagómez Martínez, reconocido pianista y promotor de la educación artística, impartió clases en el CEDART Ignacio Mariano de las Casas y colaboró con la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Su labor docente fue valorada por generaciones de estudiantes y colegas, quienes resaltan su compromiso y pasión por la música. La UAQ y el CEDART emitieron esquelas y mensajes de reconocimiento a su legado.
Laura Cecilia González Bautista, violinista y docente, también dejó una huella profunda en la escena musical queretana. Su participación en proyectos musicales y su dedicación a la enseñanza la convirtieron en una figura apreciada por alumnos, colegas e instituciones culturales.
La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, expresó sus condolencias a familiares y amigos, subrayando que el amor por la música, el talento y el legado de ambos permanecerán como parte esencial de la vida cultural de Querétaro. Diversas instituciones educativas, artistas y exalumnos se sumaron a la muestra de solidaridad, recordando a Villagómez y González como dos personas comprometidas con la difusión de la música y la formación de nuevos talentos.