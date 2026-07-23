KJ Apa revela su lucha contra la bulimia y la adicción durante el rodaje de “Riverdale”

...

El actor de “Riverdale”, KJ Apa, confesó en el pódcast Wildmen cómo combinó atracones, vómitos y consumo de sustancias para controlar su peso, y explicó que lleva un año y medio sobrio mientras reflexiona sobre sus conductas adictivas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 03:26 PM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 04:00 PM.