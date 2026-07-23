Michael J. Fox, 65 años, rompe el pronóstico médico que le concedía solo diez años de actividad actoral tras su diagnóstico de Parkinson en 1991. El actor, conocido mundialmente por su papel de Marty McFly en “Volver al futuro”, anunció su regreso a la cuarta temporada de la serie de Apple TV+ “Shrinking”, 35 años después de que los especialistas estimaran el fin de su carrera.
“La actuación prolongó mi vida y la ha hecho interesante de una manera que no creía posible”, declaró Fox a The Hollywood Reporter. Su testimonio se suma a una trayectoria pública que combina la pantalla con la defensa de la investigación médica.
Brooks, quien aportó una gestión profesionalizada, señaló que “cuando empezamos, casi ningún tratamiento había llegado a ensayos clínicos en humanos; hoy en día, hay alrededor de 180 programas”. La fundación proyecta alcanzar USD 700 millones en nuevos compromisos para finales de 2026, casi el triple de la inversión del gobierno estadounidense del año anterior.
Su participación en “Shrinking” marca un hito: interpreta a un personaje que interactúa con otro que padece Parkinson, compartiendo pantalla con Harrison Ford, quien interpreta al Dr. Paul Rhoades. Fox elogió la calidez del veterano actor de 84 años y describió la experiencia como “muy afectuosa”.
Fox afirmó: “No me he retirado, pero si no volviera a actuar, sería por una muy buena razón. Dejo que el Parkinson tome las decisiones por mí”.
Brooks explicó que, hace dos décadas, muchos síntomas no se asociaban correctamente al Parkinson, lo que dificultaba el diagnóstico y el tratamiento. Hoy, la mayor información y los recursos de la MJFF facilitan una detección temprana y opciones terapéuticas más efectivas.