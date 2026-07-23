Michael J. Fox desafía el pronóstico médico y afirma que la actuación prolongó su vida

...

El actor Michael J. Fox, diagnosticado con Parkinson en 1991, supera la predicción de diez años de actividad profesional y regresa a la pantalla en la cuarta temporada de “Shrinking”. Además, su fundación ha invertido más de 3 000 millones de dólares en investigación, impulsando 180 ensayos clínicos y nuevos tratamientos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 09:14 AM.