Mick Jagger reflexiona sobre la vejez: “Olvidé toda mi sabiduría”

En el podcast The Interview del New York Times, Mick Jagger, de 82 años, fue categórico al afirmar que “no hay nada bueno en hacerse mayor”. El cantante rechazó la idea de que la edad otorga sabiduría, declarando: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo. Olvidé toda mi sabiduría”.
Jagger reconoció que, aunque ha tenido “un par de perlas” de experiencia, ya no recuerda cuáles son. Además, señaló que el paso del tiempo impone limitaciones físicas: “No es particularmente agradable y, desde luego, no puedes hacer las cosas tan rápido como quisieras. Físicamente, hay cosas que ya no puedes hacer como te gustaría”.
El artista también reflexionó sobre el impacto de más de seis décadas de fama, admitiendo que “no es normal” y que puede “desconectarte de los demás”. Para mantenerse con los pies en la tierra, su consejo es simple: “Sales a caminar solo por la calle y haces cosas normales”.
A pesar de su visión pesimista del envejecimiento, Jagger mostró entusiasmo por seguir de gira. A diferencia de su compañero Keith Richards, quien admitió que el tour a su edad es un desafío, Jagger declaró: “No me importa nada hacer giras. Me gusta ir a lugares, conocer gente y tocar en países extraños”. Añadió que, si sus compañeros no quisieran girar, estaría dispuesto a realizar residencias más largas en locaciones específicas.
Respecto al público, Jagger enfatizó que su objetivo es que los asistentes “olviden sus problemas durante dos horas y pasen un buen rato”, descartando cualquier discurso político en el escenario. No obstante, reveló que suele insertar estrofas de contenido social en sus canciones, aunque reconoce que “nadie quiere escuchar una canción entera sobre política”.
En mayo de 2024, durante el New Orleans Jazz & Heritage Festival, Jagger mencionó al gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, lo que generó una respuesta burlona del político en la red social X.
Las declaraciones surgieron pocos días después del lanzamiento de Foreign Tongues, el 25.º álbum de estudio de los Rolling Stones, publicado el 10 de julio. Jagger confirmó que ya está trabajando en nuevo material y expresó su esperanza de volver a los escenarios en 2027: “Espero poder hacer algunas presentaciones el año que viene con los Stones”.