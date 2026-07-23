Mick Jagger reflexiona sobre la vejez: “Olvidé toda mi sabiduría”

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El vocalista de 82 años afirmó que la edad solo trae olvido y limitaciones físicas, pero mantiene su energía para los conciertos y nuevos proyectos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 10:01 AM.