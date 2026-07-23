Olivia Wilde critica a Elon Musk y cuestiona su visión sobre la masculinidad

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En una entrevista con The Louis Theroux Podcast, la directora y actriz Olivia Wilde denunció a Elon Musk, describiéndolo como una “criatura” que ha adoptado una ideología incel. Wilde recordó su primer encuentro en SpaceX y recordó críticas previas a Jordan Peterson, señalando la influencia de esa corriente en la política y la cultura contemporánea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 09:44 AM.