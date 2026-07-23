Roberto Carlos será operado de vesícula por videolaparoscopia; su estado de salud es estable

El cantante brasileño Roberto Carlos, ícono de la música romántica en portugués y español, será intervenido quirúrgicamente para extraer la vesícula biliar mediante videolaparoscopia, según confirmó su oficina de prensa. El procedimiento, que ya estaba contemplado por su equipo médico, no responde a una emergencia y se realizó con anticipación.
La videolaparoscopia es una técnica mínimamente invasiva que utiliza una microcámara y pequeños instrumentos a través de incisiones de entre 0.5 y 1.5 centímetros, lo que permite una recuperación más rápida en comparación con la cirugía tradicional. El objetivo es tratar afecciones como cálculos, inflamación u otras complicaciones digestivas.
En el comunicado oficial difundido este miércoles, la oficina de prensa aseguró que Roberto Carlos se encuentra estable mientras espera la intervención y que la cirugía no alterará los compromisos profesionales ya confirmados. Hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta ni el centro hospitalario donde se realizará el procedimiento, pero se espera que el artista pueda reincorporarse pronto a sus actividades públicas.
Esta noticia llega después de que el cantante continuara con sus presentaciones en Brasil, generando inquietud entre sus seguidores sobre una posible cancelación de conciertos. Sin embargo, su equipo reiteró que la recuperación será rápida y que los eventos programados no sufrirán modificaciones.
Roberto Carlos ha enfrentado problemas de salud a lo largo de su vida, como la pérdida parcial de una pierna en la infancia y episodios médicos que le obligaron a cancelar presentaciones temporales. No obstante, siempre ha retomado su carrera con éxito. Nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, Brasil, cuenta con más de seis décadas de trayectoria y más de 120 millones de discos vendidos.
El cantante agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró su compromiso de volver pronto al escenario, una vez superada la recuperación postoperatoria.