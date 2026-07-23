Roberto Carlos será operado de vesícula por videolaparoscopia; su estado de salud es estable

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El cantante brasileño Roberto Carlos será sometido a una cirugía de vesícula biliar por videolaparoscopia, un procedimiento programado y no de urgencia. Su equipo confirma que el artista se encuentra estable, que la recuperación será rápida y que sus presentaciones en Brasil no se verán afectadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 08:56 AM.