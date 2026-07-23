Rosalía recibe comentarios misóginos en programa argentino y enfrenta boicot en Buenos Aires

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La cantante española Rosalía fue blanco de expresiones misóginas y llamadas al boicot de sus conciertos durante el programa de streaming argentino “La Trinchera”. Los comentarios surgieron tras la polémica generada por su publicación sobre la victoria de España en el Mundial y la reacción de Mia Khalifa, que provocó críticas y una ola de mensajes hostiles en redes sociales argentinas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 08:51 AM.