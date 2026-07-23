Rosalía recibe comentarios misóginos en programa argentino y enfrenta boicot en Buenos Aires

Durante el programa de actualidad y análisis “La Trinchera”, transmitido por el canal de streaming argentino Carajo, la conductora Sofi Drehe y uno de sus co‑conductores calificaron los mensajes dirigidos a la cantante española Rosalía como "misóginos" y "homófobos", y lanzaron un llamado al boicot de sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.
La controversia se originó cuando Rosalía, tras disculparse con sus seguidores argentinos por la percepción de que apoyaba el rechazo a la selección albiceleste, compartió en sus redes la reacción de la ex‑actriz Mia Khalifa a la victoria de España en el Mundial. La publicación fue interpretada por parte del público argentino como una celebración del triunfo español, lo que desencadenó una fuerte oleada de críticas, mensajes de odio y la afirmación de que la artista no era bienvenida en el país.
En “La Trinchera”, la conductora manifestó estar "harta" de que se burlaran de los argentinos y cuestionó si figuras como Rosalía recibían algún tipo de "accesoria" por sus acciones. Uno de los conductores, a su vez, añadió que los comentarios en redes contra la cantante eran misóginos y homófobos, y exhortó a los espectadores a boicotear sus conciertos, sugiriendo que, de no devolver los boletos, los asistentes deberían cantar canciones de grupos locales como La T y La M. Además, anunciaron la supuesta eliminación de la música de Rosalía de sus playlists.
Rosalía aclaró que el video compartido contenía una canción emblemática de su Lux Tour y que no pretendía ofender a la audiencia argentina. Sin embargo, la polémica se intensificó cuando usuarios y organizaciones condenaron públicamente las declaraciones del programa, señalando que resultan graves en un país donde el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género están reconocidos por el ordenamiento jurídico.
El caso se inserta en un contexto más amplio de cancelaciones y críticas a figuras públicas que, según algunos sectores, promueven discursos xenófobos o discriminatorios durante el Mundial. Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta oficial del canal Carajo ni de los conductores involucrados.