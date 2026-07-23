Valentino Martin pide ser reconocido por su propio nombre y trayectoria

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A punto de cumplir 18 años, el hijo de Ricky Martin, Valentino, solicitó a sus seguidores que lo identifiquen como artista independiente y no como “el hijo de Ricky Martin”, resaltando su trabajo en música, danza y creación de contenido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 09:41 AM.