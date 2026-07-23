Valentino Martin pide ser reconocido por su propio nombre y trayectoria

Valentino Martin, hijo del cantante puertorriqueño Ricky Martin, utilizó sus redes sociales para pedir que lo reconozcan por su propio nombre y su trayectoria artística, y no como una mera extensión del legado de su padre. Con casi 120 mil seguidores en Instagram, el joven está construyendo una presencia propia, mostrando habilidades en interpretación, creación de contenido y coreografías originales.
En un video publicado recientemente, Valentino declaró con tono serio: “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”. Subrayó que, aunque siente orgullo y admiración por su padre, su identidad y su trabajo son independientes. “Mi padre es mi padre, yo soy Valentino. Solo porque soy su hijo, no somos la misma persona”, añadió.
El artista emergente también criticó las comparaciones que atribuyen sus logros únicamente a la influencia de su progenitor, señalando que esas opiniones “duelen” y pueden afectar su proceso creativo. “Si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más”, afirmó en español, demostrando fluidez y un acento puertorriqueño.
El video fue retirado de sus plataformas, pero seguidores lo recuperaron y difundieron el mensaje, resaltando la petición de Valentino de ser identificado por su propio nombre. La solicitud llega en un momento clave, ya que el joven está a punto de cumplir la mayoría de edad y busca consolidar una carrera artística propia, distinta de la fama internacional de su padre.