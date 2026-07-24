Aislinn Derbez responde a Mauricio Ochmann: “No me fallaste, me fallé a mí”

En la última transmisión de Sale el Sol, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann participaron en una dinámica de cartas que reveló uno de los temas más delicados de su historia: la pregunta “¿En qué te fallé?”.
Al leer la interrogante, la actriz respondió que no consideraba que Mauricio le hubiera fallado. En cambio, explicó que el verdadero fallo había sido propio, al permanecer en situaciones que ya no le beneficiaban y al caer en un victimismo que la hacía responsabilizar al ex‑cónyuge por su dolor.
Derbez subrayó que todas las vivencias compartidas, incluidas las más difíciles, fueron parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. “No me fallaste, me fallé a mí”, afirmó, señalando que la reflexión debía dirigirse a ella misma.
El intercambio se dio en medio de crecientes rumores de reconciliación entre ambos, alimentados por su aparición conjunta durante la gira de promoción de la película Hasta el fin del mundo. La expareja, que se divorció en 2020 tras separarse en 2019, había coincidido recientemente en varios eventos promocionales, lo que avivó la especulación mediática.
Según declaraciones previas de Derbez, el divorcio no se debió a falta de amor, sino a diferencias de rumbo personal y profesional que erosionaron la comunicación. Seis años después, el proyecto cinematográfico los vuelve a juntar frente a las cámaras, pero la entrevista dejó claro que, a nivel sentimental, ambos siguen considerando su pasado como una etapa de aprendizaje más que como una señal de reencuentro romántico.