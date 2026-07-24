Aislinn Derbez responde a Mauricio Ochmann: “No me fallaste, me fallé a mí”

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Durante la visita al programa “Sale el Sol”, la actriz Aislinn Derbez respondió con sinceridad a la pregunta de Mauricio Ochmann sobre en qué le había fallado, aclarando que el error no fue de él sino de ella misma y que la relación sirvió como aprendizaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 11:20 AM.