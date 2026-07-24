Alfredo Adame arremete contra Eduardo Feinmann tras sus insultos a México

Durante la transmisión en vivo de un programa que analizaba los resultados del Mundial 2026, el periodista argentino Eduardo Feinmann lanzó una polémica afirmación al declarar que “detesta” a los mexicanos y que, según él, los mexicanos sienten envidia de los argentinos. La declaración provocó una ola de críticas en redes sociales y generó un fuerte rechazo en la opinión pública mexicana.
En respuesta, el actor y conductor Alfredo Adame, conocido como el “Golden Boy”, concedió una entrevista a Javier Ceriani, donde no escatimó en palabras contra Feinmann. El actor lo describió como “ignorante, cretino, arrogante y soberbio”, y lo acusó de ser un periodista “de baja categoría”. Además, Adame recordó enfrentamientos previos con otros argentinos del medio, como Nacho Casano y Diego Soldano, y señaló que estos episodios no representan a la comunidad argentina en su conjunto.
Adame también abordó el caso de Lau Styling, quien había sido criticada por comentarios despectivos hacia México tras la final del Mundial. El actor manifestó su respeto por la actriz, explicando que su intervención se debió a una petición de la nieta de Styling, y reiteró que muchos argentinos radicados en México han construido sus carreras allí y no tienen derecho a insultar a quienes les brindan trabajo y sustento.
El intercambio de palabras entre ambos periodistas se enmarca dentro de una creciente tensión entre algunos sectores de la prensa argentina y la audiencia mexicana, alimentada por la rivalidad futbolística y percepciones de superioridad cultural. Mientras tanto, la comunidad mexicana sigue exigiendo disculpas y un trato respetuoso por parte de los medios extranjeros.