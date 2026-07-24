Alfredo Adame arremete contra Eduardo Feinmann tras sus insultos a México

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El actor y conductor Alfredo Adame respondió con dureza a los comentarios del periodista argentino Eduardo Feinmann, quien declaró que “detesta” a los mexicanos. En una entrevista con Javier Ceriani, Adame calificó al periodista de “ignorante, cretino y de baja categoría”, defendiendo la dignidad del pueblo mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 11:49 AM.