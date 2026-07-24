Avatar: Seven Havens ya tiene fecha de estreno y revela nuevos detalles de su historia

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Paramount+ confirmó que la serie animada Avatar: Seven Havens debutará el 9 de octubre, ocupando la fecha que inicialmente correspondía a la película Avatar Aang: The Last Airbender. La producción, a cargo de Avatar Studios y Nickelodeon, constará de dos libros de 13 episodios cada uno y seguirá a Pavi, la nueva Avatar en un mundo post‑Korra marcado por un cataclismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 09:55 AM.