Avatar: Seven Havens ya tiene fecha de estreno y revela nuevos detalles de su historia

Paramount+ anunció que Avatar: Seven Havens llegará a la plataforma el 9 de octubre de 2024, sustituyendo a la película animada Avatar Aang: The Last Airbender, cuyo estreno se adelantó al 25 de julio tras una filtración.
La serie, producida por Avatar Studios y Nickelodeon, se dividirá en dos temporadas narrativas, denominadas “libros”, con 13 episodios cada una, sumando un total de 26 capítulos. Aunque inicialmente se pensó en un estreno simultáneo de todos los episodios, la distribución exacta aún está por definirse.
Desde su debut en 2005, la franquicia ha expandido su legado con tres temporadas de Avatar: The Last Airbender y cuatro de The Legend of Korra, consolidándose como una de las propiedades más influyentes de la animación contemporánea.