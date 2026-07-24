Cancelan homenaje sinfónico a Rosalía en Córdoba tras oleada de críticas en Argentina

La productora encargada del evento "Tributo Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico" anunció la cancelación del espectáculo que debía celebrarse este jueves en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba. La decisión se tomó para proteger a los músicos involucrados, tras recibir una avalancha de mensajes de rechazo y enojo en redes sociales vinculados a la controversia que rodea a la artista española.
La polémica se originó un día después de la derrota de Argentina 1‑0 frente a España en la final del Mundial 2026, cuando Rosalía compartió en TikTok un video con Mia Khalifa y la canción "La Perla", interpretado por muchos usuarios argentinos como una burla a la Albiceleste. Las críticas se intensificaron, obligando a la cantante a eliminar la publicación y a emitir disculpas a través de Instagram.
Según el comunicado del MMAU, la suspensión del tributo es "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas". La productora aclaró que el proyecto se gestó hace más de cuatro meses, mucho antes de los hechos que desencadenaron la polémica, y que el concierto pretendía recorrer las distintas etapas de la carrera de Rosalía mediante arreglos que combinaban flamenco, pop, electrónica y orquesta.
El descontento argentino ya ha tenido su primera consecuencia tangible con la cancelación del homenaje en Córdoba, mientras que la expectativa se mantiene sobre los cuatro conciertos que Rosalía tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.