Cancelan homenaje sinfónico a Rosalía en Córdoba tras oleada de críticas en Argentina

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El tributo sinfónico a la cantante española programado para este jueves en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba fue suspendido por la organización ante la gran cantidad de mensajes de odio generados por la polémica surgida después de la final del Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 10:00 AM.