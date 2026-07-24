Chris Brown se declara culpable de alteración del orden público en Londres

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El cantante estadounidense admitió el cargo de alteración del orden público en el Tribunal de la Corona de Southwark. La Fiscalía retiró los cargos de agresión grave y la sentencia está prevista para el 26 de octubre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 09:29 AM.