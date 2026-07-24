Fallece Christine Anne Boldt, madre de Ben y Casey Affleck, a los 83 años por cáncer de páncreas

Christine Anne Boldt, madre de los actores Ben y Casey Affleck, falleció el pasado 2 de junio a los 83 años en su hogar, según informó la familia en un obituario publicado por The Boston Globe. El comunicado indica que la señora Boldt murió plácidamente mientras dormía, tras una batalla contra el cáncer de páncreas diagnosticado en 2025.
El portal The Hollywood Reporter reveló que, tras el diagnóstico, los médicos le dieron un pronóstico reservado y, en diciembre de 2025, le comunicaron que disponía de aproximadamente cinco meses de vida. La enfermedad, según la Mayo Clinic, suele detectarse en etapas avanzadas y presenta síntomas como dolor abdominal que se irradia a la espalda, pérdida de apetito y peso, ictericia, heces claras y cansancio.
Christine Anne, nacida en diciembre de 1942 en Nueva York, se graduó de la Universidad de Harvard y dedicó 35 años a la docencia en escuelas públicas, retirándose en 2008. Además de su labor como educadora, fue una destacada activista por los derechos civiles, participando en diversas iniciativas para la igualdad y la justicia social.
Su influencia en la carrera de sus hijos fue decisiva. Gracias a la amistad con una directora de casting, Ben Affleck obtuvo sus primeros papeles en la industria, lo que le permitió decidirse por la actuación como profesión. En una entrevista con la revista Parade, Ben recordó que esas oportunidades surgieron “casi por casualidad”. Uno de los momentos más emotivos entre madre e hijo ocurrió cuando ella lo acompañó a la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, donde Ben recibió su primera estatuilla por el guion de Good Will Hunting.
Casey Affleck, también actor, comparte el legado de su madre en el mundo del cine. A pesar del impacto de la pérdida, Ben Affleck no ha emitido un comunicado público al respecto.
La familia agradeció los mensajes de apoyo y recordó a Christine Anne como una mujer dedicada a la educación, la defensa de los derechos civiles y al impulso de los sueños de sus hijos.