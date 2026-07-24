Fallece Christine Anne Boldt, madre de Ben y Casey Affleck, a los 83 años por cáncer de páncreas

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Christine Anne Boldt, docente y activista por los derechos civiles, murió el 2 de junio en su domicilio tras una lucha contra el cáncer de páncreas. La familia confirmó su fallecimiento, mientras Ben Affleck aún no se ha pronunciado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 01:46 PM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 05:33 PM.