Flor Vigna presenta a su nuevo equipo de estilismo tras el despido de Lau Styling

Flor Vigna presentó oficialmente a su nuevo equipo de estilismo mediante un video publicado en TikTok, apenas tres días antes de iniciar su participación en La Casa de los Famosos México 2026. La cantante explicó que la decisión se tomó tras el despido de Lau Styling, quien había generado controversia al lanzar comentarios ofensivos contra los aficionados mexicanos tras la final del Mundial 2026.
En el clip, Vigna agradeció el trabajo del nuevo equipo y destacó la rapidez con la que se prepararon los vestuarios para el reality. El estilista principal será Roberto Coss, reconocido director creativo y consultor de imagen con más de una década de experiencia en la industria de la moda de la Ciudad de México. Coss es fundador de Ophelia Showroom y ha colaborado con diversas celebridades y programas de telerrealidad.
Además de Coss, el equipo está integrado por tres profesionales:
El comunicado de Vigna también indicó que se pagará el trabajo ya realizado por Lau Styling, pero que la colaboración quedó terminada para evitar cualquier asociación con los comentarios polémicos. Con este nuevo equipo, la artista busca proyectar una imagen fresca y alineada con la cultura mexicana, reforzando su compromiso con el respeto y la profesionalidad.