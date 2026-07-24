Flor Vigna presenta a su nuevo equipo de estilismo tras el despido de Lau Styling

...

La actriz y cantante argentina Flor Vigna anunció, a través de un video en TikTok, la integración de un nuevo equipo de estilistas encabezado por Roberto Coss, para acompañarla en su participación en La Casa de los Famosos México 2026, después de romper la relación laboral con Lau Styling por comentarios polémicos contra México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 01:03 PM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 12:53 PM.