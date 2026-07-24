Netflix estrena documental sobre una red de manipulación y una historia de amor tóxica

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El nuevo documental de Netflix, dirigido por Alexandra Lacey, reconstruye el caso real de amenazas electrónicas en Anaheim (2016) y revela una compleja trama de fraude, acoso digital y manipulación psicológica. A medida que avanza la investigación, la supuesta víctima y el presunto agresor cambian de roles, cuestionando la versión oficial del delito.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 01:05 PM.