Netflix estrena documental sobre una red de manipulación y una historia de amor tóxica

Netflix lanzó este miércoles “Una historia de amor tóxica, un documental que narra, en orden cronológico, la investigación de una serie de correos electrónicos amenazantes que sacudieron a la comunidad de Anaheim, California, en 2016. La producción, bajo la dirección de Alexandra Lacey, parte de la denuncia de Angela Connell, quien afirmó haber recibido mensajes bajo el alias “Lilithistruth”.
Las primeras sospechas recayeron sobre Michelle Hadley, ex prometida del esposo de Angela, Ian Diaz. Hadley recibió una orden de restricción y, posteriormente, fue arrestada y recluida durante 88 días bajo cargos de acoso, amenazas y distribución de material explícito. Sin embargo, el documental muestra que el arresto fue solo el punto de partida de una investigación mucho más extensa.
A lo largo del filme, la audiencia descubre, al mismo ritmo que autoridades y medios, nuevos elementos que reconfiguran la historia: los mensajes continúan después del arresto, aparecen pruebas que apuntan a otras personas y se revelan motivaciones de venganza y fraude en la relación entre los protagonistas. La directora enfatiza la necesidad de evitar una visión simplificada del caso, resaltando la complejidad psicológica de los involucrados.
Los tres personajes centrales –Michelle Hadley, Ian Diaz y Angela Connell– son presentados con sus versiones y testimonios. Hadley relata su relación con Diaz desde 2013, la compra de una vivienda y el deterioro que llevó a su separación. Tras la ruptura, Diaz inició una nueva relación con Connor, quien empezó a recibir los correos amenazantes. La pareja denunció a la policía, señalando a Hadley como responsable, pero la investigación posterior descubrió una red de manipulación que trasciende a los tres.
Netflix describe el documental como una exposición al “fraude por venganza en las relaciones, manipulación psicológica y acoso digital”. La plataforma advierte que la obra contiene referencias a abuso emocional, amenazas de violencia sexual y otros temas sensibles, recomendando discreción al público.
En síntesis, “Una historia de amor tóxica” no solo relata un caso de ciberacoso, sino que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la verdad en la era digital y la facilidad con que las percepciones pueden ser distorsionadas por intereses personales.