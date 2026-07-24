Ibai Llanos multado por omitir identificación publicitaria antes de La Velada VI

La CNMC, autoridad española que supervisa la competencia y los mercados, multó al creador de contenido Ibai Llanos con 710 euros, reducidos a 568 euros por pago anticipado, por no identificar de forma clara el carácter publicitario de una marca de bebidas en varias publicaciones realizadas en X (antes Twitter) vinculadas al evento de boxeo "La Velada del Año VI".
Según la resolución, cualquier contenido que tenga fines comerciales o que provenga de una colaboración pagada debe ser fácilmente reconocible como publicidad por la audiencia. La falta de la etiqueta adecuada constituye una infracción a la normativa de transparencia publicitaria.
La sanción a Ibai forma parte de una serie de multas dirigidas a influencers con gran número de seguidores. Jordi Wild recibió una multa de 1 543 euros (reducida a 1 241 euros) por no incluir advertencias visibles en videos de YouTube sobre el "Dogfight Wild Tournament", mientras que el influencer Nachter fue multado con 1 779 euros (reducidos a 1 067 euros) por promocionar medicamentos para la gripe en Instagram y Facebook sin cumplir los requisitos legales.
Estas acciones buscan garantizar que la publicidad en redes sociales sea transparente, especialmente cuando se trata de promociones pagadas, contenido accesible a menores o anuncios de productos farmacéuticos. En junio, la CNMC también emitió requerimientos a cinco influencers adicionales por omitir la identificación de publicaciones con fines comerciales, reforzando la vigilancia sobre la publicidad digital.
Para los creadores de contenido, la medida implica la necesidad de revisar sus prácticas de divulgación y adoptar mecanismos claros que permitan a los usuarios distinguir entre contenido editorial y publicitario, evitando así sanciones futuras.