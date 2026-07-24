Ibai Llanos multado por omitir identificación publicitaria antes de La Velada VI

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una sanción de 568 euros a Ibai Llanos por no señalar claramente la publicidad de una marca de bebidas en X, en el marco del evento La Velada del Año VI; la medida se suma a multas a otros influencers por incumplir normas de transparencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 05:44 PM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 05:49 PM.