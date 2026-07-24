Jon Bon Jovi suspende concierto en el Madison Square Garden por infección de senos paranasales

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El cantante de 64 años interrumpe su presentación en Nueva York tras 90 minutos, citando una infección en los senos paranasales. Promete reprogramar el espectáculo y retomar su gira en agosto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 09:25 AM.