Mr. Doctor denuncia amenazas fuera de la Academia Doenitz tras investigar muerte de Dafne

Mr. Doctor, creador de contenido y médico, aseguró haber sido amenazado fuera de la Academia Militarizada Doenitz en Tampico, Tamaulipas, mientras realizaba una entrevista con la madre de Dafne, la joven fallecida tras participar en un campamento de la institución. El youtuber publicó en sus redes sociales que tiene "algo IMPORTANTE" que revelar y que explicará lo sucedido en un video programado para el jueves a las 10:30 a.m. en su canal de YouTube.
La visita de Mr. Doctor a la ciudad costera tenía como objetivo documentar el caso de Dafne, cuya muerte ha provocado indignación nacional y ha puesto en el foco la supuesta negligencia y violencia dentro del campamento de la Academia Doenitz. Según la denuncia de la familia, la adolescente presentó un deterioro de salud durante las actividades y no recibió atención médica adecuada.
En su publicación, el creador de contenido describió que la amenaza ocurrió cuando se encontraba en el exterior de la academia, sin detallar aún quiénes fueron los agresores. La información generó miles de reacciones y mensajes de apoyo, instando al youtuber a tomar medidas de seguridad.
Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de Dafne y han recibido múltiples protestas y exigencias de justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanos. En este contexto, la denuncia de Mr. Doctor añade una nueva capa de preocupación sobre la seguridad de quienes cubren el caso.
Se espera que en las próximas horas el creador publique el video completo, donde revelará los pormenores del acto de intimidación y, presumiblemente, identificará a los responsables. El contenido podría influir en la percepción pública y en el avance de la investigación judicial.