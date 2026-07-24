Mr. Doctor denuncia amenazas fuera de la Academia Doenitz tras investigar muerte de Dafne

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El creador de contenido y médico, conocido como Mr. Doctor, informó que fue amenazado al salir de la Academia Militarizada Doenitz en Tampico mientras cubría el caso de la adolescente Dafne, cuya muerte ha generado controversia. Anunció que revelará los detalles en un video de YouTube el jueves a las 10:30 a.m.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 10:33 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 10:39 AM.