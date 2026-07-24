Fallece Chuck Russell, director de "La Máscara" a los 74 años

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El cineasta estadounidense Chuck Russell, conocido por dirigir "La Máscara" y otras películas icónicas de los años 80 y 90, murió el 24 de julio en San Diego tras una emergencia médica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 01:45 PM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 05:29 PM.