Fallece Chuck Russell, director de "La Máscara" a los 74 años

El director Chuck Russell, autor de la exitosa comedia La Máscara (1994) protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz, falleció el pasado miércoles a los 74 años. Las autoridades confirmaron que el incidente ocurrió en una vivienda del área de San Diego, California, después de que los servicios de emergencia respondieran a una llamada por un hombre inconsciente.
Russell, nacido el 9 de mayo de 1952, inició su carrera como guionista y director, alcanzando reconocimiento con A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987). Un año después dirigió la versión de The Blob (1988), que se convirtió en película de culto dentro del género de terror. Sin embargo, su mayor éxito comercial llegó con La Máscara, que no solo consolidó la carrera de Carrey como comediante, sino que también lanzó a la pantalla grande a Cameron Diaz.
La filmografía de Russell se caracterizó por combinar terror, acción y comedia, posicionándolo como uno de los realizadores más versátiles de su generación. Además de los títulos mencionados, dirigió otras producciones que dejaron huella en Hollywood, aunque la información oficial sobre la causa exacta de su fallecimiento aún no ha sido divulgada por la familia ni por las autoridades.
El anuncio de su muerte ha generado reacciones de seguidores y colegas del mundo del cine, quienes recuerdan su aporte a la industria y el legado que deja en la cultura popular.