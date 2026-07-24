Niurka Marcos reacciona al despido de Ale Jaramillo tras polémica por la Selección Mexicana

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La vedette cubana Niurka Marcos reaccionó al anuncio del cese de Ale Jaramillo del programa “Siéntese quien pueda”, señalando la repercusión de los comentarios ofensivos contra México y llamando a un límite en el discurso de los internautas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 10:55 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 11:26 AM.