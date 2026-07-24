Niurka Marcos reacciona al despido de Ale Jaramillo tras polémica por la Selección Mexicana

La actriz y conductora cubana Niurka Marcos se pronunció este lunes en el programa Sale el Sol respecto al despido de la ecuatoriana Ale Jaramillo del programa de televisión Siéntese quien pueda (SQP). La salida de Jaramillo se confirmó después de que sus burlas a la Selección Mexicana, tras la derrota ante Inglaterra en el Mundial 2026, generaran una fuerte polémica en redes sociales.
El caso de Ale Jaramillo ilustra cómo las declaraciones públicas pueden desencadenar consecuencias laborales en el mundo del espectáculo, y la intervención de Niurka Marcos subraya la sensibilidad del público mexicano ante comentarios que perciben como ofensivos.