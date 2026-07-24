Pesaje de La Velada del Año VI: Natalia MX y Samy Rivers listas para sus combates

La esperada Velada del Año VI dio inicio ayer con la ceremonia de pesaje, donde los protagonistas de la jornada, Natalia MX y Samy Rivers, mostraron sus pesos oficiales y reiteraron su confianza antes de subir al ring el próximo sábado 25 de julio.
no se siente intimidada por la pelea contra Cleirsssss. No estoy nerviosa; mi familia ya está aquí para apoyarme y quiero que llegue ya mañana.
está lista y emocionada para pelear.
Por su parte, Samy Rivers, la dos veces mejor streamer del mundo y máxima ganadora de la Queens League, comentó que ha entrenado durante más de seis meses y confía en que su esfuerzo le permitirá superar a RoRo. La mexicana, madre de Olivia, resaltó que su objetivo es ofrecer un espectáculo garantizado para el público sevillano.
ha entrenado durante más de seis meses y confía en que su esfuerzo le permitirá superar a RoRo.
Con la ceremonia de pesaje concluida, la cuenta regresiva para la noche del 25 de julio ha comenzado, y los fanáticos ya pueden anticipar una velada llena de acción, espectáculo y sorpresas.