Pesaje de La Velada del Año VI: Natalia MX y Samy Rivers listas para sus combates

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En la ceremonia de pesaje de La Velada del Año VI, celebrada en Sevilla, la creadora de contenido mexicana Natalia MX y la streamer Samy Rivers confirmaron estar preparadas y sin nervios para enfrentar a sus rivales, Cleirsssss y RoRo, respectivamente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 01:20 PM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 12:59 PM.