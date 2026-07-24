Participante de Survivor México se desmaya durante reto y es socorrido: así ocurrió

Survivor México: La reliquia en llamas vivió uno de sus momentos más críticos el pasado jueves, cuando el participante colombiano Sebastián Yate se desmayó en plena competencia. El incidente ocurrió durante una prueba de resistencia física que exigía a los concursantes superar una serie de obstáculos bajo altas temperaturas.
Según el material transmitido, Yate comenzó a mostrar signos de malestar, se tambaleó y, en cuestión de segundos, cayó inconsciente. Sus compañeros de tribu reaccionaron de inmediato, gritando “¡Aquí estamos!” para intentar tranquilizarlo mientras el equipo de producción activaba los protocolos de emergencia.
El personal médico de Survivor México acudió al lugar, colocó al concursante en una camilla, lo trasladó a la sombra y le aplicó agua fría para contrarrestar lo que inicialmente se diagnosticó como una insolación grave. Posteriormente, Yate fue trasladado en ambulancia a una clínica cercana a las locaciones de grabación para recibir atención especializada.
Hasta el cierre de esta nota, la producción del reality y el propio participante no han emitido un comunicado oficial que detalle el estado de salud de Sebastián Yate. La audiencia deberá esperar nuevas actualizaciones por parte del programa.
El episodio forma parte de la temporada La reliquia en llamas, que ha registrado un notable aumento de audiencia gracias a la participación de figuras del espectáculo.