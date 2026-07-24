Participante de Survivor México se desmaya durante reto y es socorrido: así ocurrió

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Sebastián Yate, colombiano concursante de Survivor México: La reliquia en llamas, perdió el conocimiento durante una exigente prueba física. El equipo médico lo atendió de inmediato, lo trasladó en camilla y lo evacuó a una clínica cercana. Hasta el momento no se ha publicado un informe oficial sobre su estado de salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 10:53 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 11:17 AM.