Yalitza Aparicio relata cómo enfrentó críticas y síndrome del impostor tras "Roma"

...

En entrevista con Nayo Escobar, la actriz oaxaqueña describe el fuerte impacto emocional de los ataques discriminatorios, su lucha contra el síndrome del impostor y el apoyo familiar que le permitió sobreponerse, mientras continúa su labor como Embajadora de la UNESCO.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/07/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 24/07/2026 09:30 AM.