Paramount pospone fusión con Warner Bros. y reaviva debate sobre influencia de Trump en medios

...

Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery acordaron extender hasta junio de 2027 la fecha límite de su fusión de 110 mil millones de dólares, tras una orden judicial que detuvo la operación. La medida mantiene vivo el litigio antimonopolio presentado por 12 estados y reabre la discusión sobre el posible impacto político del presidente Donald Trump, quien respaldó la transacción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/07/2026 10:16 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:10 AM.