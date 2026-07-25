Rocío Banquells denuncia supuesta cancelación abrupta de su participación en una telenovela

Rocío Banquells anunció que una productora televisiva la excluyó de una telenovela a tan solo un día de firmar el contrato, pese a contar ya con el libreto de los primeros sesenta capítulos. La intérprete describió la decisión como un “juego” que perjudica tanto el aspecto emocional como el profesional de los artistas.
Según la propia Banquells, la producción no reveló el nombre del proyecto, aunque fuentes de espectáculos y la emisora Radio Fórmula apuntan a que se trataba de “Todavía te amaré”, melodrama bajo la dirección de Carlos Bardasano y basado en la novela “Emilia” de Delia Fiallo (1979). La información, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente y se mantiene en el terreno de los rumores.
Banquells señaló que, a tan solo un día de la firma, la productora modificó los términos y la retiró del elenco, a pesar de que ella ya había recibido el guion y estaba preparada para iniciar la grabación. La actriz enfatizó que este tipo de prácticas “desvalorizan el tiempo, la ilusión y el compromiso” de los profesionales del medio.
Aunque la cantante asegura que continúa trabajando en otros proyectos artísticos, la situación ha generado un debate sobre la ética en la industria televisiva mexicana y la necesidad de mayor transparencia contractual.
Rocío Banquells, conocida por sus papeles de villana en telenovelas como “Los ricos también lloran” y “Cañaveral de pasiones”, ha mantenido una carrera diversificada que incluye música, teatro musical y apariciones en cine. Su historial de controversias incluye una disputa pública con Alfredo Adame y declaraciones sobre una supuesta agresión de Verónica Castro.
Hasta el momento, la productora involucrada no ha emitido comunicado oficial que confirme o desmienta la acusación de Banquells.