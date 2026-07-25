Rocío Banquells denuncia supuesta cancelación abrupta de su participación en una telenovela

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La actriz y cantante Rocío Banquells afirmó haber sido retirada de una producción televisiva a un día de firmar contrato, calificándolo como un “juego” que afecta emocional y profesionalmente a los artistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/07/2026 09:33 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:13 AM.