Cumberbatch y otros actores piden frenar la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery

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Los tres actores británicos, residentes en Hollywood, solicitaron a la secretaria de Estado de Cultura, Lisa Nandy, que impida la operación de 110 000 millones de dólares que, según ellos, pondrá en riesgo empleos, producción audiovisual y la pluralidad informativa del Reino Unido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 11:13 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 01:35 PM.