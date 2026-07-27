Aldo Rendón insulta a Arantza Ruiz en la Casa de los Famosos México

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Durante la gala de estreno de La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón lanzó un insulto a Arantza Ruiz después de ser nominada por ella, generando controversia y debate entre los seguidores del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:15 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:23 AM.