Aldo Rendón insulta a Arantza Ruiz en la Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México vivió su primera controversia en la noche de estreno cuando el concursante Aldo Rendón dirigió un insulto a la actriz Arantza Ruiz, tras ser nominada por ella en la dinámica inicial del programa.
En la prueba que permitió al público otorgar una ventaja al primer habitante que respondiera al llamado, Arantza Ruiz obtuvo el poder de nominar a un compañero. Tras una breve reflexión, decidió poner en riesgo a Aldo Rendón, convirtiéndolo en el primer participante en quedar expuesto a la posible eliminación.
Al conocer la decisión, las cámaras captaron a Aldo Rendón pronunciar las palabras: "Maldita perra inmunda gata", un comentario que rápidamente se viralizó en redes bajo el hashtag #LaCasaDeLosFamososMx. El insulto fue dirigido a Arantza, aunque ella no reaccionó de inmediato en el momento.
Más tarde, durante la dinámica de asignación de habitaciones, Aldo Rendón fue designado líder del cuarto Ibiza, lo que le permitió elegir a los integrantes de su equipo. En ese contexto, envió a Arantza Ruiz a la habitación Tulum y volvió a lanzar un comentario despectivo, nuevamente sin que la actriz mostrara una respuesta visible.
A pesar de la tensión generada, al concluir la actividad ambos participantes compartieron un breve acercamiento: Arantza se acercó a Aldo y le ofreció un abrazo, sin que se registrara una confrontación directa.
El incidente ha encendido los debates entre los seguidores del reality, que analizan las estrategias y relaciones emergentes dentro de la casa. Comentarios en Twitter y otras plataformas han dividido a la audiencia entre quienes condenan el lenguaje ofensivo y quienes consideran que el conflicto forma parte del espectáculo.
Con apenas unas horas de iniciada la competencia, los roces entre los habitantes ya están marcando el tono de la temporada, prometiendo más enfrentamientos y alianzas que mantendrán a la audiencia atenta a cada desarrollo.