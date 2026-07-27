Aldo Rendón y Mariana Ochoa: el conflicto que revive en Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México arrancó su primera temporada y, como es habitual en los reality, los internautas ya especulan sobre posibles enfrentamientos entre los participantes. Uno de los focos de atención es la relación entre Aldo Rendón, estilista reconocido, y Mariana Ochoa, ex‑integrante de OV7, cuya polémica surgió meses atrás y que ahora vuelve a cobrar relevancia dentro del programa.
El conflicto se originó en junio de 2026, cuando Rendón relató en el programa Pipiris Nights su experiencia trabajando con OV7. El estilista afirmó haber tenido diferencias con algunas integrantes del grupo, señalando a Mariana Ochoa como una de las personas con las que no coincidía en la visión de la imagen del conjunto. Ochoa, al ser cuestionada por los medios, respondió que «no lo conoce» y que nunca había mantenido una relación profesional directa con el estilista.
Rendón mantuvo su postura, aclarando que sus comentarios se basaban en la experiencia vivida durante la sesión de fotos y que, aunque no la conocía personalmente, no le caía bien. Añadió que, de encontrarse con ella en la Casa de los Famosos, no estaría obligado a convivir amigablemente, pues el programa reúne a muchas personas nuevas.
El 15 de julio de 2026, cuando Mariana Ochoa ingresó oficialmente a la casa, Rendón fue uno de los primeros en saludar a los habitantes. El encuentro fue tenso: la cantante mostró incomodidad y se alejó ligeramente cada vez que él se acercaba. Finalmente, ambos intercambiaron un saludo cordial que incluyó un breve abrazo, aunque la atmósfera permaneció cargada de nerviosismo. La conductora Galilea Montijo, al notar la tensión, hizo una breve referencia al "chisme" que había generado el intercambio.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los usuarios debatieron sobre la veracidad de las declaraciones de Rendón, la postura de Ochoa y la posible repercusión del conflicto en la dinámica del reality. Algunos seguidores expresaron curiosidad por cómo evolucionará la relación dentro de la casa, mientras que otros pidieron que ambos dejen el pasado fuera del juego.
En conclusión, el pasado enfrentamiento entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa ha vuelto a ser tema de conversación, alimentando la expectación del público sobre los próximos episodios de Casa de los Famosos México y demostrando que, en el mundo del entretenimiento, los conflictos previos pueden reaparecer en cualquier escenario.