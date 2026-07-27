Aldo Rendón y Mariana Ochoa: el conflicto que revive en Casa de los Famosos México

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Los seguidores de Casa de los Famosos México recuerdan la polémica entre el estilista Aldo Rendón y la cantante Mariana Ochoa, originada en declaraciones sobre OV7, y analizan su tenso primer encuentro dentro de la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:16 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:30 AM.