Alejandra Jaramillo replica a Gustavo Adolfo Infante y cuestiona su supuesta autoridad en México

La polémica entre Alejandra Jaramillo y el periodista Gustavo Adolfo Infante alcanzó un nuevo episodio después de que la conductora, recientemente desvinculada del programa Siéntese quien pueda, respondiera a las duras críticas del comunicador en su canal de YouTube.
Infante había señalado que la salida de Jaramillo de la producción se debía a una “tontería” que requería corrección, y llegó a afirmar que la presentadora tendría más oportunidades laborales en Ecuador que en México. Además, calificó sus comentarios como “poco inteligentes” y sostuvo que la audiencia mexicana ya no la quería.
Ante esas declaraciones, Jaramillo publicó un comentario bajo el video del periodista, donde escribió con tono sarcástico: “Wow, ¿en México no? No sabía que tenías el poder y decisión para lograr eso en todo un país de 133 millones de habitantes. Un país de 32 entidades federales, no sabía que tenías el poder absoluto sobre todo eso”.
En un mensaje privado dirigido a Infante, la conductora añadió: “Ante eso que leo Gustavo, te envío mucho amor, mucha paz interior y que siempre recuerdes que las puertas que abre Dios ningún humano las puede cerrar. Saludos cordiales, colega”.
La controversia original se originó cuando Jaramillo, a través de sus redes sociales, celebró la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026, agradeciendo a “Los Tres Leones” por la derrota del equipo nacional. Sus publicaciones generaron una ola de críticas y peticiones de despido en Univisión, lo que culminó con su salida del programa.
Posteriormente, la conductora emitió un video en Instagram disculpándose por sus burlas y afirmando que “nunca hubo una ofensa ni un insulto”. En el mismo mensaje explicó que el odio de unos cuantos no superará al sentido común y al amor, y que “todo va a estar bien”.
El intercambio de palabras entre ambos personajes evidencia la tensión que puede generar la interacción entre medios tradicionales y redes sociales, así como la rapidez con la que una declaración polémica puede desencadenar consecuencias laborales y mediáticas en el entorno televisivo mexicano.