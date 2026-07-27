Alejandra Jaramillo replica a Gustavo Adolfo Infante y cuestiona su supuesta autoridad en México

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La conductora Alejandra Jaramillo respondió a las críticas de Gustavo Adolfo Infante, quien la acusó de haber perdido el apoyo de la televisión mexicana tras burlarse de la eliminación de México en el Mundial 2026. Jaramillo desmintió que el periodista tenga poder absoluto sobre el empleo de 133 millones de mexicanos y reiteró su confianza en que su futuro profesional no depende de una sola voz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:58 PM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 06:52 PM.