Briggitte Bozzo busca la reconciliación con Gala Montes tras el pleito por Lau Styling

La tensión entre Briggitte Bozzo y Gala Montes, que se originó en la polémica alrededor de Lau Styling, parece estar llegando a su fin. En declaraciones concedidas a la prensa antes del evento de estreno de La Casa de los Famosos México 2026, la venezolana afirmó que, a pesar de los roces, “la admiro” y no guarda rencor hacia la actriz.
El intercambio de ofensas escaló a una guerra de declaraciones en redes sociales, en la que ambas partes se lanzaron insultos y acusaciones de falta de autenticidad cultural.
Asimismo, Bozzo abordó las críticas sobre su acento venezolano, señalando que, al convivir con amigas de su país natal, el modismo se le “pega”, pero que su identidad está firmemente arraigada a ambas culturas.
En cualquier caso, la declaración de Bozzo marca un punto de inflexión en una disputa que ha captado la atención del público mexicano y latinoamericano.