Briggitte Bozzo busca la reconciliación con Gala Montes tras el pleito por Lau Styling

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La presentadora venezolana Briggitte Bozzo declaró que admira a Gala Montes y está abierta a un reencuentro en la fiesta previa al estreno de ‘La Casa de los Famosos México 2026’, lo que ha avivado las expectativas de sus seguidores sobre una posible paz entre ambas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:19 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:49 AM.