Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor ejecutivo en la serie dramática “Day 1s”

Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, dará su primer paso como actor y productor ejecutivo en la serie dramática Day 1s, una producción ambientada en el competitivo mundo de los agentes de futbolistas del Reino Unido. La información, confirmada por Deadline y The Sun, indica que el rodaje ya comenzó en Londres y que la serie será la primera incursión del portugués en una ficción televisiva.
La trama gira en torno a Stanley Dalton, un prestigioso agente interpretado por el actor británico Damian Lewis (conocido por Homeland y Billions). La historia abordará negociaciones millonarias, fichajes y la compleja relación entre representantes, clubes y futbolistas, inspirándose en situaciones reales pero con personajes totalmente ficticios.
El proyecto fue concebido por el agente deportivo Darren Dein, quien también actúa como productor ejecutivo y representa a figuras como Thierry Henry. Además de su rol como productor, Ronaldo aparecerá en pantalla, marcando su primer papel en una serie de ficción; hasta ahora solo había participado en documentales, campañas publicitarias y videojuegos.
El elenco incluye a Damian Lewis, Thierry Henry, el rapero británico Dave y la actriz debutante Carlotta Banat. Las primeras escenas se filmaron en el estadio del Barnet FC, al norte de Londres, donde se observaron a Lewis y Henry durante la producción.
Day 1s será el primer proyecto de UR•Marv Studios, la productora fundada por Ronaldo junto al cineasta Matthew Vaughn (responsable de Kingsman, Kick‑Ass y X‑Men: First Class). Vaughn declaró que Ronaldo ha creado “historias en el campo que jamás habría podido escribir” y que esperan “películas inspiradoras”. Ronaldo, por su parte, calificó el proyecto como “un capítulo apasionante” que abre nuevas oportunidades.
Según fuentes de la industria, varias plataformas de streaming ya muestran interés en adquirir los derechos de distribución, lo que podría generar una fuerte competencia entre los servicios de video bajo demanda. Aún no se ha anunciado la plataforma ni la fecha de estreno, pero el proyecto ya se considera una de las apuestas televisivas más atractivas relacionadas con el fútbol.
La incursión de Ronaldo en la producción audiovisual se suma a su amplio portafolio empresarial, que incluye la cadena hotelera Pestana CR7, la marca de ropa y accesorios CR7, los gimnasios CR7 Crunch Fitness, la red de clínicas capilares Insparya y diversas inversiones en gastronomía y tecnología. Con UR•Marv Studios y Day 1s, el astro del fútbol consolida una nueva etapa profesional mientras continúa su carrera en el campo.