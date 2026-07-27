Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor ejecutivo en la serie dramática “Day 1s”

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El capitán de Portugal y delantero del Al‑Nassr incursionará en la ficción televisiva como actor y productor ejecutivo de “Day 1s”, una serie británica sobre agentes de futbolistas que ya inició su rodaje en Londres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 02:48 PM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 03:00 PM.