Demon Slayer: Infinity Castle llega a Crunchyroll el 28 de julio

Crunchyroll anunció que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle estará disponible en su plataforma a partir del 28 de julio de 2026. La cinta marca el comienzo de la adaptación cinematográfica del tan esperado arco del Castillo Infinito, considerado uno de los momentos más decisivos del manga de Koyoharu Gotouge.
La película continúa la historia después de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training, siguiendo a Tanjiro Kamado, su hermana Nezuko y los Pilares en el enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji y las fuerzas demoníacas restantes. A diferencia de entregas anteriores, este arco se ha planificado como una trilogía de películas, con el estudio Ufotable a cargo de la animación.
El arco del Castillo Infinito es crucial por la intensidad de sus combates y por encaminar la trama hacia su conclusión. Con la llegada a Crunchyroll, la serie mantiene su posición como una de las franquicias de anime más populares a nivel mundial, consolidando a la plataforma como la casa oficial de Demon Slayer fuera de Japón.
Los suscriptores de Crunchyroll podrán disfrutar de la película en alta definición y con subtítulos en varios idiomas, incluido el español latino, a partir de la fecha anunciada. La disponibilidad de Infinity Castle en streaming amplía el acceso a la saga para los fanáticos que siguen la evolución de Tanjiro y su lucha contra el mal.