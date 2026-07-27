Demon Slayer: Infinity Castle llega a Crunchyroll el 28 de julio

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La película de anime 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle' se estrenará en streaming el 28 de julio de 2026 a través de Crunchyroll, iniciando la trilogía cinematográfica del arco final del manga.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 10:22 AM.