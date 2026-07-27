Gema Garoa y Cynthia Klitbo se otorgan la primera inmunidad en La Casa de los Famosos México

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En la dinámica del teléfono del estreno, Gema Garoa concedió inmunidad a Cynthia Klitbo, mientras que la actriz devolvió el favor otorgándole a Garoa un pase de oro, asegurando su permanencia en la primera semana de la cuarta temporada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:17 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:31 AM.