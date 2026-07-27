Gema Garoa y Cynthia Klitbo se otorgan la primera inmunidad en La Casa de los Famosos México

Durante el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la producción introdujo una nueva prueba: un teléfono que permite a ganadores de ediciones anteriores comunicarse con los concursantes actuales para asignar nominaciones, inmunidades o premios.
En la primera ronda, Gema Garoa respondió la quinta llamada de la noche, realizada por la ex‑ganadora Chiky Bombom. Garoa decidió otorgar la inmunidad a la actriz Cynthia Klitbo, quien quedó protegida de cualquier nominación durante la primera semana de votaciones, garantizando su permanencia en la competencia.
Posteriormente, Cynthia Klitbo atendió la cuarta llamada, proveniente de la también ex‑concursante Dalilah Polanco. En gesto de reciprocidad, Klitbo concedió a Gema Garoa un "pase de oro", que la coloca directamente en la fase decisiva del liderazgo semanal, dándole una ventaja estratégica dentro del juego.
Estos intercambios no solo marcaron la primera inmunidad del reality, sino que también insinuaron una posible alianza entre ambas participantes, al evidenciar un vínculo de agradecimiento y apoyo mutuo desde el inicio de la temporada.