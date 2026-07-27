Jim Carrey rinde emotivo homenaje a Chuck Russell, director de “La Máscara”

El actor canadiense Jim Carrey rindió un sentido tributo a Chuck Russell, el director que lo catapultó a la fama con la película La Máscara (1994). En una declaración obtenida por Page Six, Carrey recordó el ambiente de trabajo que el cineasta fomentó en el set, describiéndolo como “exuberante, infantil, de asombro y camaradería”.
“Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó una atmósfera que dejó a todo el elenco y al equipo conmovidos e inspirados por su alegría”, señaló Carrey. El actor añadió que la película ocupa un lugar importante dentro de su trayectoria profesional, calificándola como “una de las joyas de mi vida creativa”.
La muerte de Russell fue confirmada por su esposa, Ania, en el The New York Times. El director falleció el 22 de julio en San Diego, California, a los 74 años. A lo largo de su carrera, Russell dirigió y produjo títulos como Pesadilla en Elm Street 3 (1987), La mancha voraz (1988), Eraser (1996), El rey escorpión (2002) y, más recientemente, Witchboard (2024).
La Máscara, adaptación del personaje de Dark Horse Comics, narra la historia de Stanley Ipkiss (Jim Carrey), un empleado bancario que descubre una misteriosa máscara que le otorga poderes sobrenaturales y una personalidad desbordante. La cinta también contó con Cameron Diaz como Tina Carlyle y Peter Greene como Dorian Tyrell, y se consolidó como uno de los estrenos más destacados de Carrey en 1994, junto a Ace Ventura: Detective de mascotas y Dos tontos muy tontos.
Tras el éxito de La Máscara, Carrey siguió una carrera prolífica en cine y televisión, aunque en los últimos años ha reducido su actividad en Hollywood para centrarse en la franquicia Sonic the Hedgehog, interpretando al Dr. Robotnik, y en proyectos documentales como Starring Dick Van Dyke (2025). El mensaje de Carrey se suma a la ola de reacciones que ha generado el fallecimiento de Russell, cuya obra abarcó géneros de terror, acción y comedia durante varias décadas.