Jim Carrey rinde emotivo homenaje a Chuck Russell, director de “La Máscara”

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El actor Jim Carrey recordó la “atmósfera exuberante, infantil y de asombro” que el fallecido director Chuck Russell creó durante el rodaje de la icónica comedia de 1994, y lo calificó como una de las joyas de su vida creativa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:17 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:41 AM.