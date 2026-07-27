Jorge Campos regala su icónico jersey a Tom Holland en video viral

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El legendario portero mexicano entregó a Tom Holland, protagonista de "Spider‑Man: Brand New Day", el jersey que usó con la Selección, generando un emotivo intercambio que se volvió viral en redes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 03:32 PM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 03:59 PM.