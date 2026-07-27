Jorge Campos regala su icónico jersey a Tom Holland en video viral

En un video publicado en sus redes sociales, el exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos, sorprendió a sus seguidores al reunirse con el actor inglés Tom Holland, quien protagoniza la próxima película "Spider‑Man: Brand New Day". Durante el encuentro, Campos reveló ser un gran admirador del superhéroe y le entregó a Holland el icónico jersey que lució como guardameta del Tricolor.
El gesto no quedó en la simple entrega del uniforme; Campos explicó que él mismo diseñó el modelo, lo que despertó la admiración del actor. Ambos posaron con la prenda, compartieron un abrazo y capturaron la escena como recuerdo de la inesperada amistad entre el deporte y el cine.
Este episodio refuerza la posición de Campos como una de las personalidades más influyentes de México, cuya presencia trasciende el fútbol para abarcar el entretenimiento y la cultura popular. La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y comentarios que celebran la unión de dos íconos de distintas áreas.