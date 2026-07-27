Detalles de la llamada al 911 que precedió al homicidio‑suicidio de la influencer Sara Gilson

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Un operador del 911 escuchó gritos y llantos antes de que la policía encontrara sin vida a la creadora de contenido Sara Gilson y a su esposo Jeremiah Duffey, en un aparente homicidio‑suicidio en Owasso, Oklahoma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 09:12 AM.