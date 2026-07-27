Detalles de la llamada al 911 que precedió al homicidio‑suicidio de la influencer Sara Gilson

Un operador del Departamento de Policía de Owasso describió una escena estremecedora durante la llamada de emergencia recibida a las 11:15 p.m. Un niño que habitaba la vivienda marcó el número 911 y, mientras intentaba comunicarse con su hermano, se escuchó al fondo a una mujer llorando y gritando, seguida de un fuerte golpe y, luego, el silencio.
Los agentes llegaron al domicilio tres minutos después, a las 11:18 p.m., y hallaron los cuerpos sin vida de la influencer de 43 años, Sara Gilson, y de su esposo de 48 años, Jeremiah “Shawn” Duffey. Las autoridades calificaron el hecho como un aparente homicidio‑suicidio: Duffey habría disparado a su esposa y, posteriormente, se quitó la vida.
Gilson, estilista y creadora de contenido en TikTok con 69 000 seguidores, se había vuelto viral por una tendencia en la que simulaba una entrevista para un documental de Netflix. En un video del 11 de julio insinuó que su futuro ex‑marido era pedófilo, aunque añadió: “Ojalá estuviera bromeando”. Un día antes, el 10 de julio, solicitó una orden de protección de emergencia contra Duffey, alegando que él poseía un arma, había amenazado con suicidarse y se había fugado. La orden le obligó a mantenerse a más de 90 metros de Gilson hasta el 24 de agosto.
La violencia contra Duffey no era aislada. Otra mujer presentó una orden de protección en nombre de su hija de 15 años, acusándolo de abuso sexual y de intentar sobornar a la menor para que guardara silencio. En 2021, Gilson ya había solicitado dos órdenes de protección contra Duffey, aunque ambas fueron desestimadas por su inasistencia a las audiencias.
Tras la tragedia, allegados iniciaron una campaña en GoFundMe para apoyar a los dos hijos menores de Gilson, a quienes la influencer dedicaba gran parte de su contenido. Su última publicación en TikTok, el 21 de julio, mostraba una foto en un bote con el mensaje: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”.
El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las órdenes de protección y la violencia doméstica en EE. UU., mientras la comunidad de TikTok lamenta la pérdida de una creadora que combinaba moda, gastronomía y vida cotidiana con la defensa de sus hijos.