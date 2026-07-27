Mensajes de D4vd revelan embarazo y aborto de la víctima a los 13 años; juicio pendiente

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En la audiencia preliminar de Los Ángeles, la fiscalía presentó mensajes de texto que demuestran que Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años asesinada, quedó embarazada a los 13 años y se abortó el bebé antes de su muerte. Los intercambios, junto con pruebas fotográficas y forenses, vinculan al cantante D4vd (David Anthony Burke) con abuso sexual continuo, homicidio y mutilación de restos humanos, mientras el juez decidirá si el caso avanza a juicio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 10:29 AM.