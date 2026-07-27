Mensajes de D4vd revelan embarazo y aborto de la víctima a los 13 años; juicio pendiente

Durante la audiencia preliminar celebrada el viernes en el Tribunal del Condado de Los Ángeles, la fiscalía mostró una serie de mensajes de texto que revelan que Celeste Rivas Hernández, de 14 años, quedó embarazada a los 13 y se sometió a un aborto más de un año antes de su muerte. En los intercambios, fechados en enero de 2024, el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, le pidió disculpas a la joven por "haberla puesto en esa situación"; ella respondió que ninguno de los dos podía cuidar al bebé y que era lo mejor.
Posteriormente, Burke preguntó si el bebé era suyo y Rivas confirmó: "Por supuesto que es tuyo, David". En otro mensaje recuperado de la cuenta iCloud del acusado, él escribió: "Dejemos que este aborto sea el último hasta que tengamos el real". En junio de 2024, la menor preguntó: "¿Y si el primer aborto no funcionó?" y, meses después, confesó lamentar haber "quitado la vida inocente de un bebé literal".
El forense Grant Ho explicó que la determinación de la hora de la muerte fue extremadamente difícil debido al avanzado estado de descomposición; estimó que la adolescente llevaba muerta al menos semanas, posiblemente meses. Identificó dos heridas de arma blanca, una en el abdomen que perforó el hígado y otra en el tórax que dañó costillas. Los análisis toxicológicos, limitados al hígado, fueron inconclusos respecto a la metanfetamina, y la defensa cuestionó la validez de los resultados.
La audiencia preliminar continuará el lunes con el regreso del detective Farrell al estrado, y se espera que sea la última jornada de testimonio antes de que el juez decida si el caso pasa a juicio.