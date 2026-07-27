MrBeast, LeBron James y Dwayne “The Rock” Johnson cumplen los deseos de 100 niños con cáncer

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El creador de contenido Jimmy Donaldson, alias MrBeast, se alió con LeBron James, Dwayne Johnson y otras celebridades para conceder 100 deseos a niños con cáncer y recaudar más de 8 millones de dólares para la investigación oncológica infantil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 12:58 PM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 01:24 PM.