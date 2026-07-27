MrBeast, LeBron James y Dwayne “The Rock” Johnson cumplen los deseos de 100 niños con cáncer

MrBeast (Jimmy Donaldson) lanzó el video “We Helped 100 Kids Fight Cancer” el 25 de julio en YouTube, donde, junto a figuras del deporte y el entretenimiento como LeBron James y Dwayne “The Rock” Johnson, cumplió los deseos de 100 niños afectados por el cáncer y anunció una campaña de donación de 6.5 millones de dólares para crear el SU2C Pediatric Cancer Dream Team, un equipo multidisciplinario de investigadores.
La iniciativa, impulsada por la organización benéfica Beast Philanthropy, la fundación Stand Up to Cancer (SU2C), la biofarmacéutica Amgen y la St. Baldrick’s Foundation, también cuenta con una meta adicional de 1.5 millones de dólares que la fundación recaudará por separado.
Entre los momentos más emotivos, LeBron James sorprendió a seis niños en la I PROMISE School de Akron, Ohio, entregándoles una cancha de baloncesto y las llaves de “House Three Thirty”, un espacio comunitario de su fundación. “Son superhéroes de la vida real”, declaró James.
Dwayne Johnson recibió a tres niños en el resort Aulani, Hawai, y los invitó al estreno de la película de acción real Moana. Otros participantes incluyeron a creadores como IShowSpeed, KSI y al médico Dr. Mike, así como al grupo musical Stray Kids, que ofreció una actuación y un encuentro con el niño Ezra.
El proyecto también brindó experiencias únicas: una sesión de Fórmula 1, un día con los Pittsburgh Steelers y una campaña de donación de sangre en Greenville, Carolina del Norte, ciudad natal de MrBeast, con la meta de salvar hasta 1 000 vidas.
Durante una visita al Children’s Hospital Los Angeles, Donaldson conversó con el Dr. Alan S. Wayne sobre la urgencia de ampliar la investigación oncológica. “Más de 105 000 niños en el mundo pierden la vida cada año por el cáncer; estamos trabajando para cambiar eso”, afirmó.
Katie Couric, cofundadora de SU2C, resaltó el impacto de la iniciativa: “El cáncer es la principal enfermedad que mata niños en Estados Unidos. Cada niño merece la oportunidad de crecer”. La audiencia de MrBeast en YouTube, comparable a la de grandes eventos televisivos, se convirtió en un motor de concientización y recaudación sin precedentes.