Christopher Nolan revoluciona el cine con la primera película rodada íntegramente en IMAX

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El director británico lleva al formato IMAX a la pantalla grande como nunca antes, filmando toda su épica "La Odisea" con cámaras de 15/65 mm. En entrevista con Milenio, Nolan explica cómo la visión de gigantes como George Lucas, Stanley Kubrick y Ridley Scott lo impulsó a crear una experiencia inmersiva que trasciende la tecnología convencional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:16 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:24 AM.