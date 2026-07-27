Wendy Guevara revela al primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026

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En el estreno de la cuarta temporada, la influencer Wendy Guevara utilizó una nueva dinámica telefónica para que Arantza Ruiz nominara a Aldo Rendón como el primer candidato a la eliminación, generando sorpresa y tensión entre los participantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:16 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:27 AM.