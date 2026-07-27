Wendy Guevara revela al primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026

Durante el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la conductora Galilea Montijo anunció la incorporación de dinámicas que aumentarán la emoción y la tensión entre los habitantes de la casa. Con cerca de 500 mil votos, las pruebas, nominaciones y premios, como cenas románticas, comenzaron a definir el rumbo del juego.
Una de las primeras pruebas consistió en una llamada telefónica que la influencer Wendy Guevara tomó de la casa. La dinámica establecía que la persona que contestara la llamada tendría la obligación de nombrar, en voz alta, a uno de sus compañeros como primer nominado de la temporada, colocándolo directamente en la placa de eliminación.
Arantza Ruiz fue quien respondió la llamada. Tras la instrucción de Wendy, Arantza anunció que Aldo Rendón sería el primer nominado. La reacción de Aldo fue de molestia y sorpresa, acompañada de risas nerviosas que reflejaron la presión del nuevo formato.
Esta estrategia de la producción busca involucrar a los participantes desde el inicio, combinando votaciones, beneficios especiales y decisiones que pueden influir directamente en el futuro de cada concursante dentro del reality.
Con Aldo Rendón como primer candidato a la eliminación, la competencia se perfila más intensa, y los espectadores ya anticipan cómo evolucionarán las alianzas y rivalidades en los próximos episodios.