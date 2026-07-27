Netflix confirma estreno de la temporada 3 del remake de Ranma 1/2

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La tercera entrega del remake del clásico anime, producida por MAPPA, llegará a Netflix el 3 de octubre de 2026, con nuevo tráiler, personajes inéditos y una animación renovada.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/07/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 10:32 AM.