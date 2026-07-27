Netflix confirma estreno de la temporada 3 del remake de Ranma 1/2

Netflix anunció oficialmente que la tercera temporada del remake de Ranma 1/2 se estrenará el 3 de octubre de 2026, disponible exclusivamente en la plataforma a nivel mundial. El comunicado incluyó un nuevo tráiler, una imagen promocional y la presentación de varios personajes que se incorporarán a la historia.
El avance muestra a Ranma Saotome y Akane Tendo retomando su vida cotidiana en el dojo Tendo, pero la aparente tranquilidad se rompe rápidamente con la llegada del rival eterno Ryoga Hibiki, quien protagoniza intensos combates mientras intenta superar al protagonista. También reaparecen Shampoo, Mousse, Ukyo Kuonji, Happosai y el resto del elenco que acompañó a la serie en sus temporadas anteriores.
Lo que más llamó la atención de los seguidores es la introducción de nuevos personajes, cuya participación será clave en los próximos arcos narrativos. El tráiler adelanta nuevas técnicas de combate, persecuciones cargadas de humor, transformaciones provocadas por el agua fría y caliente, y el característico tono de comedia romántica y artes marciales que ha convertido a Ranma 1/2 en un clásico.
MAPPA, estudio responsable de la producción, presentó una animación más dinámica, con escenas de acción fluidas y una dirección artística renovada que conserva la esencia del original mientras moderniza su aspecto visual. Además, Netflix reveló la incorporación de nuevos actores de doblaje japonés para interpretar a los personajes que debutarán en esta tercera entrega, ampliando el universo creado por Rumiko Takahashi.
Desde su estreno, el remake ha sido elogiado por respetar la historia original, recuperar gran parte del elenco de voces japonés y ofrecer una actualización visual bien recibida tanto por los fanáticos de la serie clásica como por una nueva generación de espectadores. El anuncio se realizó durante el evento del 15.º aniversario de MAPPA y fue difundido posteriormente por Netflix y Crunchyroll, consolidando a la tercera temporada como una de las apuestas más importantes de la plataforma para el otoño de 2026.