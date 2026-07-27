Amazon Prime Video presenta el tráiler de “Carrie”, la nueva miniserie de Stephen King

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En la Comic‑Con de San Diego, Amazon Prime Video reveló el primer avance de la adaptación televisiva de “Carrie”. La miniserie de ocho episodios, dirigida por Mike Flanagan, se estrenará en Prime Video el 7 de octubre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 02:47 PM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 03:03 PM.