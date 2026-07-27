Amazon Prime Video presenta el tráiler de “Carrie”, la nueva miniserie de Stephen King

Durante el panel del sábado en la Comic‑Con de San Diego, Amazon Prime Video presentó el primer tráiler de “Carrie”, la esperada miniserie basada en la novela icónica de Stephen King. El avance, que recorre el gimnasio escolar, la coronación en el baile de graduación y el devastador incendio, anticipa una versión actualizada de la historia de la adolescente inadaptada que descubre sus poderes telequinéticos.
La producción, de ocho episodios, está a cargo de Mike Flanagan —creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche— quien actúa como guionista, productor ejecutivo, showrunner y director. Trevor Macy se desempeña como productor ejecutivo y Amazon MGM Studios es la casa productora.
Summer H. Howell, elegida entre más de mil audiciones, interpreta a Carrie White. En declaraciones a Deadline, Howell describió a su personaje como una joven “abierta y emocionada, que quiere hacer amigos y conocer gente”. El elenco se completa con Siena Agudong (Sue Snell), Matthew Lillard (director Grayle), Samantha Sloyan (Margaret White), Alison Thornton (Chris Hargensen), Thalia Dudek (Emaline), Amber Midthunder (señorita Desjardin), Josie Totah (Tina), Arthur Conti (Billy) y Joel Oulette (Tommy), entre otros.
Flanagan explicó que su versión se distancia de adaptaciones anteriores, señalando que la novela fue escrita hace medio siglo y que “el mundo ha cambiado bastante”. Para reflejar la crueldad contemporánea, invitó a estudiantes de preparatoria a la sala de guionistas, quienes aportaron experiencias de microagresiones y acoso amplificado por internet. El director también describió la escena del baile de graduación como “la más compleja que jamás he filmado”, prometiendo una sorpresa que mantendrá al público en vilo.
La miniserie, anunciada en octubre de 2024 y aprobada por Amazon en abril de 2025, concluyó su producción en octubre del mismo año. Con una fecha de estreno fijada para el 7 de octubre de 2026, “Carrie” será la primera adaptación televisiva de la obra de King, ofreciendo una mirada más verosímil al personaje adolescente gracias al formato de serie.