Reaparece la última publicación de Sara Gilson tras su muerte y reaviva el debate sobre su caso

La muerte de la creadora de contenido Sara Gilson, de 27 años, ha conmocionado a miles de usuarios de redes sociales. El 23 de julio la policía encontró sin vida a Gilson y a su esposo, Jeremiah "Shawn" Duffey, en su vivienda, ambos con heridas de bala. Las autoridades investigan el caso como un presunto homicidio‑suicidio, aunque la investigación sigue abierta.
Semanas antes de los hechos, Gilson había solicitado una orden de protección de emergencia contra Duffey, tras denunciar públicamente abusos y conductas delictivas que, según ella, su pareja habría cometido. En ese contexto, la influencer había compartido en TikTok una fotografía en la que aparece sentada sobre una embarcación, con el mar de fondo, acompañada del mensaje en inglés: "May whatever the fuck that was never find me again" ("Espero que lo que sea que haya sido eso nunca vuelva a encontrarme"). En la descripción añadió "Please, God" y utilizó el hashtag #TraumaTok, habitual en contenidos sobre violencia y recuperación emocional.
Tras conocerse su fallecimiento, la publicación se viralizó nuevamente, acumulando cientos de miles de interacciones. Los usuarios expresaron su pesar, recordaron las denuncias contra Duffey y cuestionaron la falta de protección que la víctima había buscado. Comentarios como "Por favor, Dios" resonaron entre los seguidores, que ahora reinterpretan la frase como una súplica de ayuda antes de su muerte.
El caso cobró mayor relevancia internacional cuando, pocos días antes de morir, Gilson subió otro video en el que afirmaba haber descubierto que su esposo era pedófilo. En esa publicación escribió: "I wish I was joking" y utilizó los hashtags #plottwist, #netflix y #documentary, generando especulaciones sobre la veracidad de sus acusaciones y la posible existencia de una trama criminal más amplia.
Documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses confirman que la orden de protección había sido emitida semanas antes del 23 de julio, pero la respuesta de las autoridades locales ha sido cuestionada por defensores de derechos de víctimas de violencia doméstica. Mientras tanto, la investigación oficial sigue centrada en determinar si Duffey se quitó la vida tras asesinar a Gilson o si, por el contrario, ambos fueron víctimas de un homicidio doble.
El trágico desenlace de Sara Gilson reaviva el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia de género y la necesidad de una respuesta más rápida y coordinada por parte de las instituciones encargadas de salvaguardar a las víctimas.