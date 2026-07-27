Reaparece la última publicación de Sara Gilson tras su muerte y reaviva el debate sobre su caso

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La influencer estadounidense Sara Gilson fue hallada sin vida el 23 de julio en Owasso, Oklahoma, junto a su esposo. Tras la noticia, su última publicación en TikTok, una foto sobre una embarcación con el mensaje “May whatever the fuck that was never find me again”, volvió a viralizarse, generando miles de reacciones y reavivando las denuncias de violencia y presuntos abusos que había hecho contra su pareja.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 11:57 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 01:23 PM.