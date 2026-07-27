Usher retira del escenario a fan tras percibir su incomodidad en concierto de Nashville

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Durante el The R&B Tour en Nashville, Usher invitó a una espectadora al escenario, notó su incomodidad y la alejó, generando abucheos y debate en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:18 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:45 AM.