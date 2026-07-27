Selena Gomez celebra su 34.º cumpleaños en Italia junto a Benny Blanco

Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco disfrutaron de una lujosa travesía por Italia para conmemorar el cumpleaños número 34 de la artista, celebrado el 22 de julio. A través de Instagram, la cantante difundió un carrusel de 19 imágenes que mostraban paisajes, gastronomía y actividades culturales en distintas regiones del país, acompañadas de la canción “Shining Like That Summer” de oofforoom.
Según fuentes consultadas por People, parte de la celebración tuvo lugar en Il Borro, una finca de la familia Ferragamo en la Toscana. Allí, la pareja participó en una clase de cocina donde prepararon pasta fresca, disfrutaron de una cena íntima y realizaron una actividad de equitación. Benny Blanco organizó la fiesta y, previamente, había navegado en barco para acompañar a Gomez durante una estancia en el Reino Unido, demostrando su empeño por crear momentos especiales.
Durante el viaje, la actriz compartió fotos a bordo de un yate: en una luce un conjunto azul cielo de Monday Swimwear, mientras en otra luce un traje de baño blanco de una pieza con gafas de sol ovaladas. También mostró una partida de Scrabble con el productor, imágenes de alimentos y bebidas locales, y visitas a sitios históricos, como una iglesia centenaria y un balcón con vista al río Arno en Florencia.
El 22 de julio, Gomez publicó un mensaje vinculando su cumpleaños con el sexto aniversario del Rare Impact Fund, iniciativa que apoya la salud mental de los jóvenes. “De niña jamás hubiera imaginado que celebraría mi cumpleaños junto a los seis años del Rare Impact Fund. Hoy me siento muy feliz…”, escribió la cantante.
Por su parte, Benny Blanco subió a TikTok un video donde documenta la clase de cocina italiana organizada para la ocasión. En él, el productor explica la preparación de la masa de pasta y muestra a Gomez elaborando un plato de berenjena con parmesano, al que califica como uno de los mejores que ha probado en Italia.
El itinerario, que incluyó momentos de lujo, gastronomía y cultura, subraya la combinación de romance y filantropía que caracteriza a la pareja, mientras continúan apoyando causas sociales y compartiendo su vida privada con sus seguidores.