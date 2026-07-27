Selena Gomez celebra su 34.º cumpleaños en Italia junto a Benny Blanco

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La cantante estadounidense cumplió 34 años en una escapada romántica por Italia, acompañada del productor Benny Blanco. La pareja compartió en redes sociales fotos de yates, clases de cocina toscana, paseos en caballo y visitas a lugares históricos, mientras celebraban también el sexto aniversario del Rare Impact Fund.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/07/2026 05:18 AM.
En Espectáculos y editada el 27/07/2026 05:46 AM.